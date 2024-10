De acordo com a Hello!, o príncipe elogiou o cabelo dos filhos e da mulher, enfatizando que não tardará muito para que Lili se consiga "sentar em cima do cabelo".

Príncipe Harry revelou que os filhos foram "abençoados" com o cabelo comprido e forte da mãe, Meghan Markle. De acordo com a Hello!, o príncipe elogiou o cabelo dos filhos e da mulher, enfatizando que não tardará muito para que Lili se consiga "sentar em cima do cabelo". Em conversa com a referida publicação, durante o evento WellChild Awards, o duque de Sussex disse ainda que a sua "incrível mulher" é essencial para o bom funcionamento da família que conta, além dos dois filhos, com três cães "mal treinados" e galinhas. O duque de Sussex é pai de Lilibet e Archie, frutos do seu casamento com Meghan Markle. Leia Também: Harry e Meghan Markle mudam de estratégia e 'trocam voltas' a críticos