Apesar de, até ao momento, não terem emitido nenhum comunicado sobre o livro do príncipe Harry ou as entrevistas que o mesmo deu à televisão, sabe-se agora a reação por parte da família real.

Tanto o programa '60 Minutes' como o 'Good Morning America' tornaram pública a resposta que receberam por parte do palácio quando foram pedidos comentários às entrevistas de Harry, segundo a People.

De recordar que este domingo foi para o ar a conversa que o duque de Sussex teve com Anderson Cooper no '60 Minutes', da CBS, e no final revelaram: "Entramos em contacto com o Palácio de Buckingham para obter uma reação. Os seus representantes exigiram, antes de considerarem responder, que lhe fosse dada a entrevista completa antes de a mesma ser exibida na noite de hoje, algo que nunca fazemos".

Por sua vez, Michael Strahan contou esta segunda-feira, quando a entrevista de Harry ao 'Good Morning America' foi para o ar, que "receberam uma resposta dos advogados que representam o Palácio de Buckingham".

"Enquanto estávamos no ar, disseram que o palácio precisava de 'considerar exatamente o que é dito na entrevista, no contexto em que aparece' e pediram que a enviássemos imediatamente uma cópia da entrevista na íntegra, o que não fazemos", acrescentou o apresentador do 'Good Morning America' após a exibição da conversa com o duque.

De acordo com o HuffPost, uma fonte próxima revelou que o palácio também não comentou a entrevista que Harry deu a Tom Bradby, da ITV, que foi para o ar no domingo, "por não terem visto a conversa".

Todas as entrevistas foram para o ar antes de ficar disponível o livro de memórias de Harry, 'Spare', que é lançado esta terça-feira, 10 de janeiro.

A família real também não divulgou uma declaração oficial após ter sido lançada a série do príncipe Harry e Meghan Markle na Netflix, que estreou no mês passado. No entanto, quando foi transmitida a entrevista dos duques de Sussex a Oprah Winfrey, em 2021, o palácio divulgou uma rara declaração em nome da rainha Isabel II.

"Toda a família está triste por saber como os últimos anos foram desafiantes para o Harry e a Meghan. As questões levantadas, particularmente as relacionadas com a raça, são preocupantes. Embora algumas lembranças possam variar, elas serão levadas muito a sério e serão abordadas pela família em particular. O Harry, a Meghan e o Archie serão sempre membros muito queridos da família", disseram na altura.

