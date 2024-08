O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, voltaram a sentar-se juntos para uma entrevista para falar sobre a sua experiência como pais, tendo referido que tudo o que sempre quiseram foi "proteger" os filhos, Archie e Lilibet.

Naquela que foi a primeira entrevista formal do casal desde a controversa conversa com Oprah Winfrey, há três anos, os duques de Sussex abordaram as ameaças que as crianças enfrentam na Internet.

Tudo aconteceu no programa CBS News Sunday Morning, tendo Harry referido que "uma das coisas mais assustadoras" era saber que qualquer pai poderia perder um filho para o suicídio em consequência da exposição a conteúdos nocivos. De realçar que o casal lançou, recentemente, um programa denominado 'The Parents Network' e que se centra em apoiar pais afetados por esta situação.

"Os nossos filhos são jovens, têm três e cinco anos, são fantásticos, mas tudo o que queremos fazer como pais é protegê-los", disse Meghan.

"E, como podemos ver o que está a acontecer no espaço online, sabemos que há muito trabalho a fazer e estamos felizes por fazer parte da mudança para o bem", acrescentou.

Já Harry destacou que nos "velhos tempos" os pais sabiam sempre o que os filhos andavam a fazer, desde que estivessem em casa. "Pelo menos estavam seguros, certo? E, agora, podem estar no quarto ao lado, num tablet ou num telefone, e podem andar por essas tocas de coelho. E quando damos por isso, em 24 horas, podem estar a suicidar-se", alertou.

O príncipe destacou que, em determinado momento, os pais têm de ser "socorristas". "E mesmo os melhores socorristas do mundo não seriam capazes de identificar os sinais de um possível suicídio. Essa é a parte aterradora disto tudo", confessou.

Falando desta nova iniciativa, Meghan disse que era importante "começar por algum lado" e pediu àqueles que assistiam à entrevista que olhassem para o assunto como se um filho seu tivesse sido afetado.

Recorde-se que Harry e Meghan se mudaram para a California em junho de 2020, com o filho Archie. Lilibet nasceu em 2021.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos autodestrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.

