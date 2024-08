Já se sabe qual foi a causa da morte de Lucy-Bleu Knight, enteada do guitarrista dos Guns N' Roses, Slash. Tinha 25 anos.

De acordo com a People, os resultados da autópsia determinaram que a causa da morte como "toxicidade por sulfureto de hidrogénio", apontando para suicídio.

Recorde-se que foi no dia 21 de julho que Slash, de 59 anos, revelou no Instagram que Lucy-Bleu Knight tinha partido "pacificamente" no dia 19 de julho.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.

