Cerca de dois dias antes de lançar o livro 'Spare', o príncipe Harry esteve à conversa com Anderson Cooper, da CBS, e recordou o momento em que, juntamente com o irmão William, pediu ao pai para que não casasse com Camilla.

"Não achámos necessário. Achámos que isso causaria mais mal do que bem e que, se ele estivesse com ela, isso seria certamente suficiente", lembrou, acrescentando que acabaram por aceitar a decisão do agora rei Carlos III. "Queríamos que ele fosse feliz. E vimos como ele estava feliz com ela", afirmou.

Ainda assim, o duque de Sussex destacou que Camilla era "perigosa", porque tinha sido considerada uma "vilã" pela imprensa por causa do seu papel no colapso do casamento de Carlos e Diana, e que precisava de "reabilitar a sua imagem".

"Isso tornava-a perigosa por causa das ligações que ela estava a tentar criar na imprensa britânica. E havia disposição aberta de ambos os lados para troca de informações", acrescentou.

Ainda em conversa com Anderson Cooper, Harry continuou: "Se és levado a acreditar, como membro da família, que estar na primeira página, ter manchetes positivas, histórias positivas sobre ti, vai melhorar a tua reputação ou aumentar as hipóteses de seres aceite como monarca pelo público britânico, então é isso que vais fazer".

De recordar que Camilla casou-se com Carlos em 2005, cerca de oito anos depois da morte da princesa Diana. A proximidade de Carlos e Camilla nunca passou despercebida, e a princesa Diana chegou a dizer que o seu casamento tinha uma "terceira pessoa".

O príncipe Harry vai lançar esta terça-feira o seu livro de memórias e aceitou dar uma entrevista a Anderson Cooper, no programa '60 Minutos', da CBS, e outra ao canal britânico ITV, conduzida por Tom Bradby.

O duque de Sussex comentou vários temas marcantes sobre a sua vida, incluindo a discussão com o irmão e a má relação que tem atualmente com o mesmo e com o pai.

Também recordou o convite que não recebeu para voar com a família no dia em que a rainha Isabel II morreu.

