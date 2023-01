Harry esteve à conversa com Anderson Cooper, no programa '60 Minutes', da CBS, e falou sobre vários temas partilhado no livro que vai ser lançado esta terça-feira, 10 de janeiro, 'Spare'. Um dos temas mais marcantes é a discussão que teve com o irmão, o príncipe William, em 2019.

Na obra, o príncipe Harry acusa o irmão William de o ter atacado fisicamente, atirando-o ao chão.

Durante a briga, William terá confrontado o irmão mais novo sobre a sua relação com Meghan Markle na casa de Harry em Nottingham Cottage. "Foi um acumular de frustração, acho eu, da parte dele", disse Harry.

"Foi numa altura em que ele ouvia certas coisas de pessoas do seu escritório. E, ao mesmo tempo, estava atento aos tablóides, muitas histórias...", acrescentou, afirmando que estava a "defender a sua mulher".

"Ele estava a gritar comigo. Eu estava a gritar com ele. Não foi bom. Não foi nada agradável. E ele estalou. E empurrou-me para o chão", relatou ainda.

Harry disse ainda que, mais tarde, William "pediu desculpa". "Foi uma experiência bastante desagradável", recordou.

Já na entrevista à ITV, com Tom Bradby, que foi também para o ar no domingo, o duque de Sussex disse: "Ele queria que eu lhe batesse de volta, mas optei por não fazê-lo".

