Harry afirma que "não foi convidado" para seguir para o castelo de Balmoral, na Escócia, no mesmo avião que os restantes membros da família real no dia em que a rainha Isabel II morreu.

O duque de Sussex recordou este momento marcante na entrevista com Anderson Cooper, no programa '60 Minutes', que foi para o ar na noite de domingo. Uma conversa que chega pouco antes do lançamento do livro de Harry, 'Spare', que vai ser lançado esta terça-feira, 10 de janeiro.

Harry e a mulher, Meghan Markle, estavam na Europa para uma série de visitas de caridade quando os médicos mostraram "preocupação" com o estado de saúde da rainha Isabel II, no dia 8 de setembro de 2022.

O duque de Sussex conta que tentou contactar o irmão, o príncipe William. "Perguntei ao meu irmão 'quais eram os seus planos', como é que ele e a Kate [Middleton] iam para lá'. Algumas horas depois, todos os membros da família que moram na área de Windsor e Ascot estavam a voar juntos num avião, um avião com 12, 14 ou talvez 16 lugares", partilhou Harry.

"Não foi convidado para ir naquele avião?", questionou Anderson Cooper. "Não fui convidado", respondeu o filho mais novo do rei Carlos III, recordando ainda que conseguiu estar com a avó.

"Entrei no corredor e a minha tia estava lá para me receber", relatou, provavelmente referindo-se à princesa Anne. "Ela perguntou-me se eu queria vê-la. Pensei sobre isso durante cinco segundos, e achei que era uma boa ideia. Nós precisamos de fazer isto, precisamos de nos despedir. Então subi, tirei o meu casaco, entrei e passei algum tempo sozinho com ela", contou.

"Ela estava no seu quarto", lembrou, destacando de seguida que "estava feliz" pela avó por ter "completado a sua vida, e o marido [o príncipe Filipe] estava à sua espera". "Os dois estão enterrados juntos", acrescentou, como destaca a People.

