A momentos de ser lançado o livro de Harry, 'Spare', foi para o ar a entrevista que o duque de Sussex deu a Anderson Cooper no programa '60 Minutes'. Uma conversa que levou o filho mais novo do rei Carlos III a partilhar que já não fala com o pai e o irmão "há algum tempo".

Questionado sobre se falava com o irmão neste momento, se trocavam mensagens, disse: "Atualmente não. Mas estou ansioso para que possamos encontrar a paz".

Cooper não ficou por aqui e quis saber há quanto tempo é que os irmãos não se falam. "Há um tempo", partilhou Harry.

"E fala com o seu pai?", perguntou ainda Anderson Cooper. "Nós não falamos há algum tempo", respondeu o duque de Sussex, partilhando que "a bola está do lado deles" e explicando que para se resolverem os problemas teria de haver uma "conversa construtiva, que possa acontecer em privado e que não seja divulgada".

"Suponho que eles diriam: 'Bem, como é que podemos confiar em ti? Como é que sabemos que não vais revelar qualquer conversa que tenhamos numa entrevista?'", disse Anderson Cooper a Harry, referindo-se aos membros da família real.

"Tudo isto começou com eles a dizerem diariamente coisas contra a minha mulher, mentiras ao ponto de eu e a minha mulher termos que fugir do meu país", explicou o duque.

No entanto, diz, espera conseguir resolver os conflitos e ter uma boa relação com o pai, o irmão e "outros membros da sua família".

