A 21 de junho de 1982 a vida do rei Carlos III (ainda príncipe de Gales) mudou para sempre. Nesta data nascia o filho mais velho do monarca, o príncipe William, fruto do casamento com a princesa Diana.

Dois anos mais tarde, Carlos III ficou novamente de coração cheio com a chegada do príncipe Harry, a 15 de setembro.

"William (1982) é o número dois na linha de sucessão ao trono. É conhecido desde que nasceu e o seu nascimento foi celebrado por todo o reino, porque um dia será chamado a reinar como William V. Os britânicos desde logo se afeiçoaram à criança loura que herdou as feições de Diana", realça Alberto Miranda no livro 'As Dez Monarquias da Europa'.

No que diz respeito a Harry, o especialista em famílias reais escreve: "Harry (1984) é o filho mais novo do príncipe de Gales e atualmente é o sexto na linha de sucessão ao trono. (...) Como o irmão, a sua vida é acompanhada desde que nasceu e foi protagonista de várias situações cómicas na varanda do Palácio de Buckingham".

Na presente galeria poderá ver 20 fotografias de momentos de cumplicidade entre pai e filhos.

