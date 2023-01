O príncipe Harry foi um dos convidados de Stephen Colbert no programa 'The Late Show' desta terça-feira, 10 de janeiro.

"Falou-se muito sobre as agressões entre vocês os dois, quando ele te empurrou na cozinha e tu partiste a tigela do cão quando caíste", disse Colbert. "Diz [o livro] que tu partiste o teu colar. Que colar era esse que ele partiu?", questionou o comediante.

"Este, que agora está arranjado", respondeu o duque de Sussex, mostrando o fio que tinha ao pescoço. "Tem os batimentos cardíacos dos meus filhos, foi a minha mulher que me deu", afirmou, referindo-se às medalhas em prata com as gravações dos cardiogramas de Archie e Lilibet.

