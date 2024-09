O príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis foram fotografados na companhia do príncipe Archie, seu primo, em 2019, o que prova que os primos se conheceram.

Mas será que o mesmo aconteceu em relação à princesa Lilibet, a filha mais nova do príncipe Harry e de Meghan Markle?

A correspondente real da revista Hello!, Danielle Stacey, abordou o assunto.

"Nunca foi confirmado oficialmente se o príncipe ou a princesa de Gales e os filhos conheceram a princesa Lilibet. Podem até ter passado algum tempo juntos em privado com a sobrinha durante a sua primeira visita ao Reino Unido em 2022 para celebrar o Jubileu de Platina da rainha Isabel II. Contudo, o príncipe Harry apenas partilhou pormenores do encontro dos filhos com a bisavó no seu livro de memórias, 'Na Sombra'", realça.

"O primeiro aniversario da Lilibet, que aconteceu na antiga casa do Harry e da Meghan em Windsor, a Frogmore Cottage, em junho de 2022, coincidiu com os eventos público de William, Kate, George e de Charlotte em Cardiff", completa.

