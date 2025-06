Tendo consciência que os filhos são privilegiados, Harry e Meghan Markle fazem questão de ensinar ao príncipe Archie, de seis anos, e à princesa Lilibet, de quatro, a importância de se "perceber o valor das coisas".

A duquesa de Sussex abordou o assunto durante o podcast 'Aspire'. Para Meghan, jardinar é uma das formas de ensinar as crianças a serem "pacientes", transmitindo-lhes "bons valores", entre eles, "apreciar a própria comida".

Archie e Lilibet, sublinhou, têm inclusive a sua própria "banca de agricultores".

"Plantamos muitos vegetais e parte do que eu quero que eles aprendam é... que tudo começa nas sementes e depois vê-se o seu crescimento", realçou. "Com isso vem 'queres vender o excedente? Queres partilhar com a comunidade?' E também, 'o que queres fazer com estes recursos quando tens?'".

A ex-atriz pretende que os irmãos "realmente entendam que há um custo e um preço" para tudo.

"Penso que essa é a chave… Especialmente para crianças que têm a sorte de crescer numa casa privilegiada.

"Precisa de saber que - assim como as boas maneiras e o cuidado com as coisas à tua volta - há um valor nas coisas", completou.

Note-se que Harry e Meghan vivem numa mansão em Montecito, Califórnia.

Leia Também: Meghan Markle comenta críticas a vídeo de parto (considerado 'cringe')