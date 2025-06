Meghan Markle não se deixa abater pelos 'haters', que no seu caso são muitos. No podcast 'Aspire', a duquesa de Sussex comentou as muitas críticas de que foi alvo após divulgar o vídeo do parto da filha mais nova, a princesa Lilibet.

"Tens que ser autêntica", afirmou a empresária. "Viste o meu vídeo da 'Baby Momma'?", questionou, referindo-se à gravação em concreto.

Grede disse que sim, referindo: "Quero ver essa felicidade e honestidade, do género 'não quero saber'".

"Já agora, aquilo não foi ontem", esclareceu Markle, notando que gravou quando estava grávida em 2021.

"Foi há quatro anos. Por isso é bom para relembrar que apesar do barulho à volta e do que as pessoas façam, há toda uma vida. Uma vida real, autêntica, divertida que acontece nos bastidores", defende.

"Sou grata por ter regressado às redes sociais, tenho um lugar no qual posso partilhar dentro dos meus termos", completou.

De notar que as críticas ao vídeo repetiram-se no Instagram, X e outras redes sociais. Muitos internautas notaram que as imagens eram 'cringe', gíria em inglês que significa vergonha alheia/constrangimento.

Leia Também: Meghan Markle surpreende com imagens nunca antes vistas de Harry e filhos