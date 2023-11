Dias depois da morte de Matthew Perry, o elenco principal da série 'Friends' reagiu esta semana, de forma individual, à morte do ator, o eterno Chandler Bing.

A semana ficou marcada - especialmente para os fãs da série dos anos 90 - pelas palavras de David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e Jennifer Aniston nesta despedida que nenhum dos atores queria fazer.

Uma 'família' da ficção que fica para sempre marcada e que está agora de luto.

Como forma de homenagem, destacamos na rubrica Foto da Semana, do Fama ao Minuto, uma imagem do elenco que deu vida aos eternos Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller e Chandler Bing.

Elenco de 'Friends'© Warner Bros. Television/GettyImages

De recordar que Matthew Perry foi muito homenageado após a notícia inesperada da sua morte, que chegou no final de outubro. Tinha 54 anos.

Entretanto, foram dados a conhecer os primeiros resultados da autópsia ao corpo do ator, indicando que não foi vítima de uma overdose de fentanil ou metanfetamina. No entanto, realçaram na altura que estavam a realizar mais exames para perceberem melhor se havia a presença de alguma substância.

O funeral decorreu no Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles, no início de novembro, e contou com a presença de todos os atores da série.

Neste momento de luto para o elenco de 'Friends', segundo a imprensa internacional, Jennifer Aniston é quem estará a sofrer mais com a perda de Matthew Perry.

