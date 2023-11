O amor entre Chandler e Monica (personagem de Courteney Cox), da série 'Friends', fez de ambos um dos casais mais adorados da história da televisão. Contudo, o guião previa que, a dada altura na série norte-americana, este sofresse um episódio dramático, em que Chandler trairia Monica.

De acordo com o que tinham definido os guionistas, estava previsto que, na segunda parte do episódio final da quinta temporada, uma discussão entre Chandler e Monica iria resultar num relacionamento ocasional entre o personagem interpretado por Matthew Perry e uma funcionária do hotel onde o casal estava hospedado.

A cena chegou, inclusivamente, a ser filmada, revelou a atriz Lisa Cash, que interpretava a hospedeira com quem Chandler se iria envolver. "Chegámos a ensaiar toda a cena, que acabava connosco a rirmo-nos e até a criar uma ligação", revelou Cash ao TMZ.

A grande surpresa foi que o próprio Matthew Perry foi quem impediu que o guião inicialmente previsto se refletisse no pequeno ecrã. O ator debateu e convenceu os guionistas a encontrar uma alternativa na narrativa que o mantivesse ao lado de Monica, reforçando a imagem de casal inabalável e invejado por muitos.

"No dia em que estava previsto gravarmos tudo em frente ao público, soube que ele [Matthew Perry] falou com os guionistas e disse que o público nunca o perdoaria por trair a Monica. E ele estava muito provavelmente certo", acrescentou.

Lisa Cash fez na mesma parte da série mas numa cena onde deu vida a uma comissária de bordo, contracenando com as personagens Ross (de David Schwimmer) e Rachel (de Jennifer Aniston).

