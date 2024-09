Alguns fãs da série 'Friends', que celebra o seu 30.º aniversário este ano, compraram peças icónicas que fizeram parte do set e interagiram com as personagens ao longo de três décadas.

Na segunda-feira, 23 de setembro, a Warner Bros. Television e a Julien's Auctions leiloaram vários adereços, peças de vestuário e uma réplica do icónico sofá laranja no qual as personagens da série de comédia se sentavam no café Central Perk.

Durante o leilão, chamado 'The One with the 30-Year Anniversary Auction' (numa referência ao nome dos episódios), foram vendidas 110 peças, muitas delas por valores bem mais elevados do que o preço originalmente pedido, revela a People.

A réplica do sofá cor de laranja foi vendida por 29.250 dólares (26.306 euros), quase 15 vezes mais do que o valor inicial.

© Julien's Auctions

Vendidos foram também o Geller Cup Trophy, da personagem Ross na temporada 3 e várias peças de roupa, como camisolas usadas pelas personagens Monica, Chandler e Rachel.

