Lisa Kudrow, conhecida atriz de 'Friends', esteve presente no 'The Drew Barrymore Show' no dia 7 de janeiro. Aí, falou do seu amigo e colega, Matthew Perry.

A conversa surgiu com uma brincadeira, quando Drew Barrymore perguntou à atriz se tinha 'roubado' alguma coisa do estúdio do programa.

Lisa respondeu que sim, ironicamente, mas que não iria revelar o quê. Logo de seguida, a apresentadora perguntou-lhe se tinha que ver com a famosa caixa de bolachas - um adereço em formato de relógio despertador que aparecia nos episódios da série 'Friends' e que tinha sido, mais tarde, oferecido a Lisa por Perry.

"O Matthew deu-me [a caixa] no final do nosso último episódio", contou Lisa Kudrow antes de partilhar que o descobriu recentemente.

"Encontrei um bilhete que ele me tinha escrito", rematou a atriz de 61 anos. "Eu não tinha aberto o pote nem olhado lá para dentro. Mas sim, ele tinha deixado um bilhete e eu esqueci-me".

Lisa Kudrow repetiu, de seguida, o que Barrymore disse ao saber desta história: "O momento certo é tudo".

Siga o link

A atriz revelou que a caixa de biscoitos lhe tinha sido entregue por Perry em representação a um dos primeiros episódios da série, no qual Lisa Kudrow se apercebeu de que não estava a usar relógio - para uma cena em que precisava de usar - e que então decidiu improvisar e usar o pote como o acessório.

Recorde-se que Matthew Perry morreu no dia 28 de outubro de 2023, aos 54 anos. O ator foi encontrado morto numa banheira de hidromassagem, após sofrer uma overdose que ainda gera investigações na Justiça. Ficou conhecido por interpretar Chandler na série 'Friends'.

Leia Também: Ator David Schwimmer estudou botânica para protagonizar 'Goosebumps'