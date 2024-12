Lisa Kudrow esteve no podcast 'Dinner's On Me', de Jesse Tyler Ferguson, no dia 10 de dezembro, e recordou que embora o elenco de 'Friends' não se tenha reunido muitas vezes, o vínculo nunca se quebrou.

A atriz, que na série de sucesso dá vida a Phoebe Buffay, contou que a primeira vez que esteve com todos os colegas do elenco principal - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry - aconteceu uma década depois das gravações terem chegado ao fim.

"Foi tão bom", disse sobre o dia em que o elenco se juntou em 'Friends: The Reunion' no Stage 24, um episódio único da HBO Max. "Nós só tínhamos jantados os seis uma vez desde que a série acabou", recordou.

"Quanto tempo depois da série?", quis saber Jesse Tyler Ferguson. "Dez anos", respondeu Lisa Kudrow, acrescentado que, ainda assim, "foi como se não tivessem perdido o ritmo".

