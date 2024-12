Lisa Kudrow (ainda) não viu todos os episódios de 'Friends', mas houve um que a tocou ao ponto de a fazer "chorar" quando assistiu pela primeira vez.

A atriz esteve no podcast 'Dinner's on Me', de Jesse Tyler Ferguson, e referiu que recentemente começou a ver a série pela primeira vez, depois de ter resistido a ver o projeto de sucesso durante anos.

"Deus me livre, se alguém entrasse em minha casa e me visse a ver a minha série, ficaria aflita", brincou. "Há episódios que nunca via, e ainda não vi porque estou a pensar como é que vou vê-los. É como se houvesse uma certa ansiedade", confessou.

No entanto, há uma cena em particular que a fez "chorar" quando a viu pela primeira vez. Trata-se do momento em que a sua personagem, Phoebe Buffay, casa-se com o namorado Mike, interpretado por Paul Rudd, num episódio da 10.ª temporada.

"Na verdade, quando a Phoebe se casou, ela estava a caminhar pelo corredor e tinha aquele sorriso enorme no rosto, chorei porque ela estava tão feliz. Estava honestamente feliz, e foi isso - não sei. Tocou-me, realmente. Ela merece ser muito feliz", comentou Lisa Kudrow, falando da sua personagem na série 'Friends'.

