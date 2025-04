Os fãs de 'Friends' não se esquecem, com certeza, do casamento da personagem Phoebe Buffay com Mike Hannigan, casal amoroso interpretado por Lisa Kudrow e Paul Rudd, respetivamente. Um dos momentos marcantes da série que recordamos hoje. Isto porque o ator e humorista está de parabéns.

Paul Rudd celebra o seu 56.º aniversário este domingo, dia 6 de abril, e não deixamos passar em branco esta data especial.

Veja na galeria algumas imagens do artista na altura em que integrou o elenco da série de sucesso 'Friends' e outras fotografias atuais de Paul Rudd.

O ator e humorista, recorde-se, está casado com Julie Yaeger desde 2003 e juntos são pais de Jack e Darby.

