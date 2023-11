Matthew Perry foi encontrado já sem vida em sua casa no dia 28 de outubro e o elenco da série de que fazia parte, 'Friends', continua de luto.

No entanto, segundo o Mirror, Jennifer Aniston é quem tem estará a sofrer mais com a perda do colega e amigo.

Fontes contam que a atriz tem lamentado o facto de "não terem permanecido tão próximos", especialmente depois de se terem juntado novamente em 2019, antes da 'Friends: The Reunion', que aconteceu em 2021. Na altura chegaram a jantar juntos, mas não terão voltado a repetir o encontro desde então.

"A Jen, a Courteney, a Lisa e os rapazes estão angustiados. Eles não conseguem acreditar que ele partiu tão cedo e estão muito tristes por não poderem faz mais e por não terem ficado tão próximos", contaram.

Apesar de ter criado uma forte ligação com os colegas da série, Matthew Perry estaria mais próximo de Jennifer Aniston.

"Eles tornaram-se como irmão e irmã, e foi provavelmente a relação mais próxima entre qualquer membro do elenco, exceto a Jen e a Courteney, claro. Eles saíram juntos e até chegaram ao ponto de pedir a opinião um ao outro sobre namoros e empregos que deviam aceitar", diz uma fonte.

Ao Page Six também destacaram que Jennifer Aniston é quem está a sofrer mais: "Dos cinco, a Jen e a Courtney são as que estão a sofrer mais, e a Jen é provavelmente a que está a sofrer mais intensamente. É a segunda grande perda em menos de um ano, com o primeiro aniversário do pai a chegar. Ela ainda não recuperou totalmente e agora isto derrubou-a completamente".

De recordar que o pai de Jennifer Aniston, John Aniston, morreu no dia 11 de novembro de 2022.

