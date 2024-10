Matt LeBlanc está a gerar preocupação entre os amigos e colegas da série 'Friends', depois da morte de Matthew Perry.

O ator, de 57 anos, raramente foi visto em público após a partida do amigo, no dia 28 de outubro do ano passado, e estará a deixar as pessoas mais próximas preocupadas.

De acordo com o Daily Mail, uma fonte da InTouch Weekly disse que Matt LeBlanc despertou a atenção dos amigos depois de ter sido visto em público em setembro, com uma aparência mais 'desleixada'. Na altura, as imagens do artista foram divulgadas pelo TMZ.

Ao que se consta, as também estrelas de 'Friends', Jennifer Aniston e Courteney Cox, têm-se esforçado para passar mais tempo com o ator nas últimas semanas.

Uma fonte partilhou que Jennifer Aniston "tem passado muito tempo com o Matt na sua casa, a cozinhar para ele, a sair com ele, a verem filmes, a conversar". "Tanto ela como a Courteney têm mantido contacto para garantir que pelo menos uma delas esteja por perto e fique de olho nele".

