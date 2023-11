Foi com discrição e sem grande aparato mediático que aconteceu o funeral de Matthew Perry, no final desta semana, no Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles, Estados Unidos da América.

Presentes estiveram Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow, os atores que contracenaram ao lado de Perry nas 10 temporadas da série 'Friends'.

Nas redes sociais é possível encontrar imagens que mostram a chegada dos quatro às cerimónias fúnebres, visivelmente abatidos e cabisbaixos.

Importa lembrar que Matthew Perry, de 54 anos, foi encontrado morto na sua casa. As autoridades continuam a investigar o caso.

