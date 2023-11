Ator, comediante e produtor. Assim foi a carreira profissional de Matthew Perry que, desde muito cedo, se tornou conhecido por dar vida a Chandler Bing na série de grande sucesso 'Friends'.

Perry nasceu no ano de 1969 em Williamstown, Massachusetts, Estados Unidos da América, e começou a representar em jovem, com participações nas séries 'Second Chance' e 'Beverly Hills 90210'. Estreou-se depois no cinema, já em adulto, com 'Uma Noite na Vida de Jimmy Reardon', de 1988.

1994 seria, no entanto, uma das datas mais marcantes da sua vida. A estreia de 'Friends' mudaria para sempre a sua visibilidade mediática, numa produção que ainda hoje é acompanhada por novas gerações.

Ao lado de Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc, Matthew Perry protagonizou as 10 temporadas da série como Chandler Bing, uma personagem inesquecível à qual nunca mais deixaria de estar associado.

Depois de 'Friends', Perry continuou a representar. Com o papel na minisérie 'O Triunfo: A História de Ron Clark', de 2007, o ator recebeu grandes elogios, tendo mesmo sido nomeado para um Globo de Ouro e um Emmy.

Durante toda a vida, Matthew Perry lutou contra a dependência das drogas, batalha essa que foi espelhada na biografia 'Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível', lançada no ano passado.

O ator foi encontrado morto no passado sábado, dia 28 de outubro, em casa. Tinha 54 anos e deixou de luto milhares de fãs em todo o mundo.

