Matthew Perry morreu no passado sábado, dia 28 de outubro, e os resultados das primeiras análises feitas ao corpo do ator indicam que não foi vítima de uma overdose de fentanil ou metanfetamina. Pelo menos por agora, essa possibilidade foi excluída, segundo o TMZ.

As autoridades revelaram ao TMZ que foi realizado um exame menos aprofundado e este indicou que o ator não tinha fentanil ou metanfetamina no seu corpo. No entanto, realçam, ainda estão a realizar mais exames para perceberem melhor se há a presença de alguma substância - ou se algum medicamente prescrito foi tomado em doses prejudiciais.

Os resultados desses exames mais aprofundados, provavelmente, irão demorar cerca de quatro a seis meses até serem conhecidos. Assim sendo, só nessa altura é que o médico legista determinará a causa da morte de Matthew Perry.

A estrela de 'Friends', recorde-se, foi encontrada já sem vida na sua casa em Los Angeles. Tinha 54 anos.

