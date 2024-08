No dia 28 de outubro de 2024, os fãs de 'Friends' ficaram de luto pela morte de Matthew Perry, o eterno Chandler Bing da série que o eternizou em Hollywood.

Quase um ano depois, as investigações à volta da morte - considerada acidental na altura pelas autoridades - ganha novos contornos.

Esta quinta-feira, dia 15 de agosto, as autoridades confirmaram detenções relacionadas com a morte do ator.

A imprensa internacional revelou entretanto que foi feita a acusação de cinco pessoas e a detenção de duas no âmbito das investigações.

Entre os acusados encontram-se o assistente pessoal do ator, Kenneth Iwamasa, e uma traficante de droga, conhecida como 'A Rainha da Cetamina', que terá vendido o lote de cetamina que levou à morte de Matthew Perry.

A estes acrescentam-se dois médicos - Mark Chavez e Salvador Plasencia, bem como Eric Fleming, que admitiu ter distribuído a cetamina que matou Perry.

Martin Estrada, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia, revelou que os arguidos "aproveitaram-se dos problemas de dependência do Sr. Perry para enriquecerem".

Perry, que morreu aos 54 anos, já tinha falado abertamente sobre a sua luta de anos contra o vício em substâncias - neste caso a cetamina, usado no tratamento de doenças mentais como a depressão - no livro que lançou um ano antes, 'Friends, Amantes e Aquela Coisa Terrível'.

Segundo as informações da autópsia, sublinhe-se, Perry perdeu a vida devido a uma overdose de cetamina, tendo levado várias injeções (dadas pelo seu assistente pessoal) nesse mesmo dia. Acabou por ser encontrado inanimado no jacuzzi da sua casa, em Los Angeles. Apurou-se depois que tinha níveis de cetamina no sangue superiores aos utilizados num paciente anestesiado no hospital.