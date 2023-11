As estrelas de 'Friends' começaram ontem, 14 de novembro, a reagir à morte de Matthew Perry, que foi encontrado sem vida em casa no passado dia 28 de outubro.

Depois de Matt LeBlanc, que garantiu que nunca irá esquecer o antigo colega e eterno amigo, também Courteney Cox reagiu, dizendo que se sente "grata" por todos os momentos que viveu ao lado de Perry.

Já hoje, dia 15 de novembro, foi a vez de Jennifer Aniston falar sobre esta perda. A atriz partilhou uma imagem dos dois nos bastidores de 'Friends', uma troca de mensagens de ambos e ainda uma cena hilariante desta série, que protagonizaram.

"Ter de dizer adeus ao nosso Matty tem sido uma onda louca de emoções que nunca vivi antes", começou por dizer Jennifer, que acrescentou: "Todos nós já vivemos uma perda em algum momento das nossas vidas. Perda de vida ou perda de amor. Deixarmo-nos levar nesse luto e permitir-nos sentir os momentos de alegria e gratidão por termos amado alguém tão intensamente. E nós amávamo-lo profundamente. Ele fazia parte do nosso ADN. Nós sempre fomos os seis. Esta foi uma família escolhida que mudou para sempre o curso de quem éramos e de qual seria o nosso caminho".

"Para o Matty, ele sabia que adorava fazer as pessoas rir. Como ele próprio disse, se não ouvisse as 'gargalhadas' pensava que ia morrer. A vida dele dependia literalmente disso. E malta, ele conseguiu fazer exatamente isso. Ele fez-nos rir a todos. E rir muito", fez notar ainda a artista que ainda falou sobre o que tem sofrido neste período de luto.

"Nas últimas semanas, tenho estado a recordar as nossas mensagens. A rir e a chorar e depois a rir novamente. Vou guardá-las para sempre. Encontrei uma mensagem que ele me enviou do nada um dia. Diz tudo. Matty, amo-te tanto e sei que agora estás completamente em paz e longe de qualquer dor. Falo contigo todos os dias... às vezes quase te consigo ouvir dizer 'podias ser mais louca?'. Descansa em paz, meu irmãozinho, sempre me fizeste ganhar o dia", concluiu a atriz. Ora veja:

Leia Também: Jennifer Aniston é quem estará a sofrer mais com a perda de Matthew Perry