Depois de Matt LeBlanc ter feito uma publicação em homenagem a Matthew Perry na tarde desta terça-feira, dia 14 de novembro, foi a vez de Courteney Cox seguir os passos do amigo e deixar também algumas palavras ao ator, que morreu no final do mês passado, aos 54 anos.

A atriz, cuja personagem fazia par romântico com a de Perry em 'Friends', mostrou a primeira cena em que Chandler e Monica apareceram juntos e revelou que a ideia inicial não era tornarem-se um casal na série. No entanto, a reação do público ao vê-los juntos fez com que a história tomasse outro rumo.

"Sou muito grata por cada momento que tive contigo, Matty, e sinto a tua falta todos os dias. Quando se trabalha com alguém tão próximo como eu trabalhei com o Matthew, há milhares de momentos que eu gostaria de poder partilhar. Por enquanto, aqui está um dos meus favoritos", começou por escrever a atriz.

"Para contar um pouco da história, o Chandler e a Monica deveriam ter tido um caso de uma noite em Londres. Mas por causa da reação do público, esse tornou-se o início da sua história de amor. Nesta cena, antes de começarmos a rodar, ele sussurrou uma frase engraçada para eu dizer. Ele costumava fazer coisas assim. Ele era engraçado e gentil", concluiu a atriz.

