Uma indumentária de Chandler Bing, a personagem interpretada por Matthew Perry em 'Friends', está a ser vendida no eBay por milhares de euros.

As roupas foram usadas pelo ator em 1995, durante a primeira temporada. Trata-se de uma camisola azul escura com um estampado geométrico de um dos lados, e umas calças de ganga, que pode ver aqui.

O 'traje' está atualmente à venda por 8.400 dólares (mais de 7.700 euros) e o vendedor descreveu-o como "uma rara hipótese de possuir peças originais desta clássica série de TV".

"Ele [Matthew] usou-as no episódio 'The One With the Candy Hearts', refere ainda.

