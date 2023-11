Lisa Kudrow foi a última das estrelas de 'Friends' a reagir à morte de Matthew Perry. Esta quarta-feira, dia 15 de novembro, a atriz partilhou uma antiga fotografia de ambos e 'inundou' a legenda de agradecimentos.

"O primeiro episódio, 'Friends Like Us' ['Amigos Como Nós'], foi escolhido e, imediatamente, estávamos à frente da NBC Upfronts. Depois... Sugeriste que jogássemos póquer e tornaste-o muito divertido enquanto nos entrusávamos. Obrigada por isso. Obrigado por me fazeres rir tanto com algo que disseste, que os meus músculos doíam e as lágrimas escorriam pela minha cara todos os dias", começou por escrever a atriz.

De seguida, Lisa acrescentou: "Obrigada pelo teu coração aberto numa relação a seis que exigia compromissos. E muita 'conversa'. Obrigado por apareceres no trabalho quando não estavas bem e por seres completamente brilhante. Obrigado pelos melhores 10 anos que qualquer pessoa poderia ter. Obrigado por confiares em mim. Obrigado por tudo o que aprendi sobre gratidão e amor ao conhecer-te".

Por fim, a atriz agradeceu por todo o tempo que passou com o colega.

Ora veja:

