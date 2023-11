Só ao fim de 18 dias conseguiram os protagonistas de 'Friends' encontrar a força necessária para homenagear por palavras Matthew Perry, o colega - e amigo - que conheceram na emblemática sitcom.

O ator foi encontrado sem vida em casa a 28 de outubro e foi a 14 de novembro que começaram a surgir as primeiras reações que todos os fãs de 'Friends' queriam ler.

A primeira foi escrita por Matt LeBlanc, o Joey Tribbiani da série, que recordou várias fotografias de ambos e recorreu à legenda para homenagear Perry. "Os momentos que passámos juntos estão honestamente entre os momentos favoritos da minha vida. Foi uma honra dividir o palco contigo e chamar-te meu amigo. Vou sorrir sempre quando pensar em ti e nunca te esquecerei", fez notar, embora tenha optado por concluir o texto de forma divertida: "E acho que vais ficar com os 20 dólares que me deves".

Courteney Cox, com quem Matthew Perry fez par romântico em 'Friends', escolheu um dos momentos mais divertidos que os dois interpretaram na série para a despedida. "Para contar um pouco da história, o Chandler e a Monica deveriam ter tido um caso de uma noite em Londres. Mas por causa da reação do público, esse tornou-se o início da sua história de amor. Nesta cena, antes de começarmos a rodar, ele sussurrou uma frase engraçada para eu dizer. Ele costumava fazer coisas assim. Ele era engraçado e gentil", escreveu a artista, justificando assim como nasceu a relação das personagens Monica e Chandler.

Já hoje, dia 15 de novembro, foi a vez de David Schwimmer e Jennifer Aniston falarem do companheiro.

Schwimmer, que na série interpretou Ross Geller, começou por agradecer os "10 anos incríveis de gargalhadas e criatividade" e destacou o "timing e entrega à comédia impecáveis". Sublinhou ainda que Perry tinha um "bom coração", o que ajudou muito na tarefa de "criar uma família com seis estranhos".

Por seu lado, e naquela que é, provavelmente, a reação mais emotiva, Jennifer Aniston, a eterna Rachel Green, referiu que "ter de dizer adeus ao nosso Matty tem sido uma onda louca de emoções". "Nós amávamo-lo profundamente. Ele fazia parte do nosso ADN. Nós sempre fomos os seis. Esta foi uma família escolhida que mudou para sempre o curso de quem éramos e de qual seria o nosso caminho", disse também a atriz, que concluiu a declaração com a frase "sempre me fizeste ganhar o dia".

A última das cinco reações é da autoria de Lisa Kudrow, que em 'Friends' foi Phoebe Buffay. Ao início da noite partilhou uma antiga fotografia ao lado de Perry e escrevey na legenda: "Obrigado por me teres feito rir tanto que os meus músculos doíam e as lágrimas caíam pelo rosto todos os dias". Agradeceu também pelos "melhores 10 anos que qualquer pessoa poderia ter" e por todo o tempo que partilhou com o amigo.

