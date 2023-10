O ator Matthew Perry, que interpretou Chandler na série 'Friends', morreu, no sábado, aos 54 anos. Segundo a imprensa norte-americana, que cita fontes policiais, o artista foi encontrado morto na sua casa, em Los Angeles, na Califórnia.

O Los Angeles Times avança que Perry foi encontrado morto numa banheira de hidromassagem pelas 16h00 locais (00h00 de domingo em Lisboa).

Apesar de não haver sinais de crime, o caso está a ser investigado pela Polícia de Los Angeles.

Um inspetor da Polícia de Los Angeles, Drake Madison, confirmou à agência de notícias Associated Press que agentes tinham sido chamados à casa para "investigar a morte de um homem com cerca de 50 anos".

Matthew Langford Perry nasceu a 19 de agosto de 1969, no estado norte-americano de Massachusetts, filho do ator John Bennett e de Suzanne Marie Langford, que foi porta-voz do primeiro-ministro do Canadá Piere Trudeau.

Começou a carreira de ator na infância, mas ganhou fama internacional ao interpretar Chandler Bing em 'Friends', emitida entre 1994 e 2004, ao lado de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

Perry foi nomeado para os Emmy, os prémios norte-americanos de televisão, uma vez pelo seu papel em 'Friends' e mais duas vezes por interpretar um conselheiro da Casa Branca na série 'Os Homens do Presidente'.

O ator também teve vários papéis de destaque no cinema, sendo o protagonista, com Salma Hayek, da comédia romântica 'Só os Tolos Se Apaixonam', e da comédia policial 'The Whole Nine Yards', ao lado de Bruce Willis.

O seu último trabalho em televisão foi em 2017, quando interpretou Ted Kennedy na minissérie 'The Kennedys After Camelot'.

Em 2022, revelou no livro de memórias 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing' a sua luta contra o vício em álcool e opióides.

[Notícia atualizada às 01h55]