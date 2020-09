À semelhança do que sucede com as outras variedades de uvas, a uva-morangueira é, também ela, um fruto rico em substâncias antioxidantes. A fibra, contida na pele e nas pevides deste alimento, combate a prisão de ventre e regula o trânsito intestinal. Esta fruta, muito apreciada pelos portugueses, contém potássio, magnésio, ácido fólico e vitamina B6, para além de flavonoides e resveratrol, substâncias que atuam contra as doenças cardiovasculares e o cancro, prevenindo estas patologias.

Ainda é possível encontrar a uva-morangueira, além das vinhas, em muitos jardins portugueses. O final de novembro é uma boa altura para fazer estacas, pois é raro encontrar estas vinhas nos centros de jardinagem. Para as fazer, utilize um ramo do ano corrente conservando de cada lado dois centímetros. Para o conseguir, faça um T com dois pequenos braços num corte de 25 centímetros, cortando após o quarto olho. Enterre, seguidamente, a barra do T e deixe sair um olho.

Falo da uva-morangueira como uma fruta de mesa, porque é um fruto excelente nas nossas latitudes. Doce e saborosa quando atinge a maturidade. Como não se encontra no supermercado, merece ser cultivada. Estas vinhas são híbridos de vinhas americanas com as nossas vinhas europeias. A história do género Vitis é incrivelmente complicada. A vinha é uma planta que data do Pleistoceno, tem mais de dois milhões de anos e é uma das mais antigas plantas cultivadas. Há 140 anos, os cientistas de Montpellier selecionaram nos EUA e no Japão vinhas resistentes aos insetos phylloxera e tolerantes ao calcário. Seguiram-se depois numerosas hibridações.

E, entre elas, as uvas-morangueiras. Esses híbridos foram concebidos, em muitos casos, como porta-enxerto no caso da Jacquez, para vinho no caso da York Madeira e da Herbemont ou para vinho a destilar no caso de Baco. Com bagos pequenos, deve ser vindimada muito madura. Aceita bem solos calcários, tem soberbas parras vermelhas no outono e, com elas, faz-se uma tisana para a circulação do sangue. Resistente a todas as doenças de vinificação autorizadas, a uva-morangueira pode ser rosé.