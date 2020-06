O pêssego é uma das frutas mais ricas em vitamina A, contendo também importantes quantidades de vitamina C, B e A. É uma boa fonte de ferro, potássio, fósforo e magnésio. Na culinária, é utilizado muito em tartes, doces, conservas e licores, além dos sumos. A nível medicinal, as flores e as folhas do pessegueiro têm propriedades calmantes. O fruto em si atua como energético e diurético, sendo laxante e depurativo.

Apesar do seu nome científico ser P. Persica, o pessegueiro é originário da China e não da Pérsia, como a determinada altura se pensava. Na China, já se mencionava esta variedade em poemas do século X antes do nascimento Jesus Cristo. No entanto, já era cultivada no Médio Oriente, sobretudo no Irão, no ano 100 antes da era cristã, sendo muito mais tarde introduzida na Europa, em Roma, pelo imperador Claudius.

A título de curiosidade e cultura geral, o pessegueiro foi introduzido no Brasil por Martim Afonso de Sousa em 1532. As primeiras árvores que aí foram plantadas foram trazidas da ilha da Madeira. Entretanto, muita coisa mudou. A China e a Itália figuram atualmente entre os maiores produtores mundiais de pêssego. O pessegueiro, a árvore frutícola onde cresce, tem uma vida produtiva média de 15 a 20 anos, com entrada em produção aos três anos. Atinge, por norma, a plena produção entre os 6 e os 12 anos. Esta árvore pode viver mais de 30 anos. As suas flores têm a coloração rosada ou roxa e surgem no início da primavera.

A maioria das variedades desta fruta são autoférteis, não necessitando de outras cultivares para ter produção. A polinização pode ser feita pelas abelhas ou pelo vento. Relativamente às técnicas de cultivo, deve-se utilizar uma subsoladora, para romper o solo e permitir a infiltração de água e o seu arejamento, não revirando as camadas. As multiplicações são feitas por estacaria através de enxerto de gema e cultura em vitro.