Alguma vez lhe passou pela cabeça usar um vaso para criar uma piza com com orégãos, manjericão ou tomilho, ingredientes que são muito usados para condimentar estes e outros pratos e que são muito fáceis de cultivar? No dia a dia, as ervas aromáticas podem ser utilizadas para acrescentar sabor às confeções e, se as tiver sempre à mão, deixam de haver desculpas. Se tiver filhos, sobrinhos ou netos, pode envolvê-los no processo.

No vídeo que se segue, a arquiteta paisagista Teresa Chambel, diretora da revista Jardins, bloguer e autora de livros de jardinagem, mostra-lhe tudo o que precisa de ter e de saber para avançar com este projeto. "Utilize pratos de papel para criar separadores entre as plantas, simulando as fatias de uma piza. Todas estas plantas precisam de rega regular e de cinco a seis horas de sol por dia", adverte ainda a especialista.