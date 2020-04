Como cultivar morangueiros em floreiras

Os morangos, uma das frutas preferidas de muitas crianças e de muitos adultos, são fáceis de cultivar em vaso ou floreira, "desde que se use um bom substrato e que estejam colocados num local que lhes permita apanhar entre quatro a cinco horas de sol direto por dia", esclarece Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger, autora de livros de jardinagem e diretora da revista Jardins. Os morangueiros não gostam de ter as folhas em contacto com a terra.

"Chamam-se strawberry por isso mesmo. A palavra straw vem de palha", explica. "Se o substrato estiver muito húmido, as folhas podem apodrecer", adverte ainda a especialista, que aconselha o seu cultivo doméstico em floreiras. "As suspensas são ótimas porque podemos deixá-los pendurados", afirma a autora do vídeo explicativo que se segue.

"Vou usar uma floreira onde tinha plantas suculentas que estavam enormes e que mudei. Vou também aproveitar o espaço para plantar esta maravilhosa herbácea perene que tem um aroma fantástico a mel. Misturar flores com hortícolas e pequenos frutos é ótimo, pois chamam os insetos polinizadores e, para frutificar, é preciso polinização", explica Teresa Chambel.

Para empreender esta tarefa, necessita de um regador, de substrato para frutos vermelhos, de argila expandida, de cascas de pinheiro e de geotêxtil. Para além das regas regulares e da fertilização mensal exigida nos meses de primavera e de verão, o substrato utilizado garante uma fertilização até um período de quatro a cinco semanas.

Remover as folhas secas, as hastes mais compridas e algumas flores, se pretender frutos maiores, são outras das precauções a ter. Depois dos morangos nascerem, pode ir colhendo-os à medida das suas necessidades. "No final do verão e/ou no início do outono, é preciso levantar as plantas, limpar e replantar os estolhos", aconselha a blogger.