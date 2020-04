Tem uma varanda e/ou um terraço pequeno e apetece-lhe começar a jardinar para passar o tempo mas não sabe muito bem por onde é que deve começar? Com uma presença regular nas redes sociais da Jardins, Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger e autora de livros especializados e diretora da revista de jardinagem, explica quais são as variedades botânicas a privilegiar em espaços de menores dimensões para viver com mais verde em seu redor.