As melhores formas de pendurar vasos e floreiras

Caso não estejam bem fixadas na parede, as cestas pendentes, as floreiras e até os vasos podem soltar-se e cair ao chão com a força do vento ou, com o passar do tempo, devido à simples queda ou à destruição dos ganchos que as prendem. Porque, como já o diziam os antigos, mais vale prevenir do que remediar, não corra riscos desnecessários. Faça como a seguir lhe indicamos e mantenha as suas plantas em segurança durante os períodos de maior ventania.

Ganchos para jardineiras

Se se trata de uma jardineira de madeira, arranje um par de ganchos roscados e aparafuse-os nas partes laterais dianteiras do recipiente. Depois, prenda as correntes ao marco da janela.

Vasos em suporte