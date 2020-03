2. Semeie apenas três ou quatro sementes por cuvete. Ao fazê-lo, tenha o cuidado de as enterrar pouco. As sementes devem ficar cobertas mas não muito afundadas.

3. Regue-as, seguidamente, com o auxílio de um pulverizador, tendo o cuidado de não encharcar a terra.

4. Disponha os recipientes, de seguida, numa zona com luz mas sem incidência de sol direto. Depois, é só aguardar. Num prazo de duas a três semanas, as sementes que plantou começarão a germinar.

Os cuidados de manutenção a ter

As sementeiras destas plantas devem ser regadas diariamente com o auxílio de um pulverizador, tendo o cuidado de não ensopar a terra em demasia. As aromáticas gostam de zonas de sol, pelo que deve eleger localizações que lhes permitam beneficiar da luminosidade e do calor. Deve, no entanto, regá-las sempre que o substrato está seco. Quando as ervas aromáticas que semeou tiverem folhas definitivas, pode colocá-las numa zona com sol direto.

E, quando as plantas tiverem cinco ou seis folhas definitivas e entre 8 a 10 centímetros de altura, devem ser transplantadas para um vaso maior, para uma floreira ou até mesmo para um canteiro, se tiver essa possibilidade. Tendo mais terreno para se desenvolver, tenderão a reproduzir-se em maiores quantidades. Se as plantar num vaso ou numa floreira, como muitas vezes sucede, faça uma camada drenante com argila expandida e geotêxtil.

As sementeiras de plantas aromáticas anuais, como é o caso da salsa e do manjericão, devem ser feitas, pelo menos, de dois em dois meses para que possa ter sempre ervas frescas e saborosas prontas a consumir. Se não as consumir de imediato, deve podá-las com regularidade, para que não deem flor nem semente e, dessa forma, durem mais. Em alternativa, pode apanhá-las, passá-las por água, picá-las e congelá-las, para ir usando à medida que vai precisando.