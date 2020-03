A primavera é, por excelência, a estação da cor. A partir do fim de março, os jardins ficam repletos de composições cromáticas, os terraços ganham nova vida e as plantas de interior seguem o mesmo percurso. A profusão de cores pode estar um pouco por todos os locais da casa e esse é o objetivo desta proposta, original e muito fácil de preparar. Para além de embelezar qualquer casa, homenageia esta estação e pode ser recriada em qualquer altura.

Para executar este arranjo floral, vai necessitar de quatro hyacinthus, dois solidagos, três pequenas gereberas, uma protea, uma jarra de vidro ou um pote de barro ou de outro material e um bloco de esponja. Se não tiver estas variedades botânicas à mão, pode sempre optar por outras que se assemelhem, desde que se apresentem coloridas e exuberantes, adaptando e ajustando os procedimentos que lhe indicamos de seguida. Pronto para começar?

O passo a passo deste arranjo floral

1. Reúna os materiais necessários à elaboração do arranjo, nomeadamente a jarra de vidro, o bloco de espuma, a tesoura de poda, os quatro hyacinthus, as duas solidago, as três gerberas e a protea.

2. Coloque as plantas, uma a uma, numa das mãos e tente combinar as cores de forma a obter um contraste. Una bem os talos das plantas e torça para que fiquem entrelaçados, formando como que apenas um único ramo.

3. Depois de medir a olho a altura a que vão ficar na jarra de vidro ou no pote que selecionou, volte o ramo com as flores viradas para si e, com a ajuda da tesoura de poda, corte-as pela medida ideal.

4. Introduza, seguidamente, as flores no bloco de espuma previamente humedecido e colocado no interior do recipiente.