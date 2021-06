A adelfa gosta de sol pleno. Necessita, por isso, de um local aberto e com muita luz para oferecer uma floração espetacular, porque em sítios pouco iluminados as cores das flores e a própria planta acabam por ficar debilitadas, como foram verificando inúmeros jardineiros ao longo do tempo. Esta flor resiste bem aos raios diretos do sol e, embora a temperatura ideal esteja entre os 15º e 25º C, tolera alguma seca.

Esta espécie de folhas coriáceas e em forma de lança compreende cerca de 400 variedades. No jardim, pode estar como exemplar isolado, em grupos ou combinada com outras plantas e dá excelentes resultados na formação de sebes, pois a sua tolerância ao vento faz da adelfa uma cortina vegetal excecional. Também se adapta bem ao cultivo em vasos, uma boa solução face às mudanças bruscas da temperatura. Tal sucede porque permite ser trasladada para o interior em caso de necessidade. Em termos de manutenção, um dos principais cuidados a ter prende-se com a localização.

Com sol, água abundante e os cuidados que aconselhamos, a adelfa mantém-se espetacular durante toda a época. Poucos são os cuidados que necessita esta bonita arbustiva mediterrânica, que os cientistas batizaram como Nerium oleander, para oferecer flores espetaculares entre o final da primavera até meados do outono, embora prefira os climas temperados e as zonas junto ao mar, onde podem ficar no exterior todo o ano.

Os cuidados a ter durante a plantação

Semeie na primavera, com temperaturas entre os 18 e 20º C. Coloque as sementes em recipientes com substrato turfoso e ligeiro, coberto com papel de jornal ou vidro e transplante para vasos quando as plantações alcançarem entre seis a oito centímetros.

O terreno onde a adelfa se dá melhor

O terreno deve ser permeável e drenado. Esta planta não é muito exigente quanto ao solo, embora o prefira fértil, permeável e bem drenado. Antes de plantar, enriqueça o solo com turfa ou estrume.

O tipo de rega que exige no verão

A rega da adelfa, neste período, deve ser abundante. Embora tolere bastante bem a seca, nos dias mais quentes e durante o desenvolvimento agradece humidade ligeira mas constante. Regue mais quanto mais elevada for a temperatura. No verão, de dois em dois dias e no inverno uma vez de 15 em 15 dias.