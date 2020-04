Bird watching. E se tirasse uns minutos para observar os pássaros do seu jardim?

À partida, deverá conseguir comprar a comida ao quilo, a preços muito mais em conta do que as lojas de animais especializadas dos centros comerciais. O meu posto de observação habitual é, claro, o meu terraço, de onde tenho uma vista para uma boa parte do jardim e onde posso estar sentada, de binóculo em punho e um refresco ao lado.



O que fazer para conseguir ver melhor as aves

Nos dias mais frios, o terraço que eu utilizo para dar largas a esta atividade não é muito convidativo e, por isso, arranjei, há uns tempos, um novo observatório, que tem a vantagem de ser muito mais intimista. Do lado de fora da divisão onde habitualmente tomamos o pequeno-almoço, instalei uma casinha e um dispensador de comida de aves.

A família das pequenas escrevedeiras já é cliente. Esta observação mais próxima é mais interessante porque permite analisar melhor os detalhes de uma espécies mas, sobretudo, porque permite observar comportamentos sociais. É curioso observar como há pássaros mais agressivos, outros mais brincalhões e alguns francamente atrevidos.

É o caso dos melros, que já nem se incomodam com a população canina cá de casa e que se aproximam de qualquer sítio desde que lhes cheire a minhocas. Há duas ou três obras fundamentais para conseguirmos estudar os pássaros dos nossos jardins. São elas o "Guia de aves" e "Atlas das aves nidificantes em Portugal", títulos da Assírio e Alvim.

Há uma outra obra, intitulada "Bird songs", editada pela Chronicle Books, que comprei há uns anos em Nova Iorque, um livro com um gravador incorporado que nos permite identificar as aves através do seu aspeto físico e também do seu canto. Infelizmente, as 250 espécies que nela se podem ver e ouvir, são sobretudo vulgares nos EUA.

Mas, mesmo assim, ainda lá figuram muitas das espécies que aparecem por cá. É uma ideia fantástica, muito útil e que tem o elemento adicional de encantar as crianças, que têm de ficar quietas. Experimentem dedicar algum tempo à observação de aves nos vossos jardins e verão como é uma atividade relaxante, barata e sem efeitos secundários.

Texto: Vera Nobre da Costa