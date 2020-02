8 animais que podem ser (muito) amigos do seu jardim

Existe uma grande diversidade de variedades botânicas que têm a capacidade de atrair animais para o seu jardim, principalmente pássaros e borboletas. Cada espécie de aves e insetos tem a sua predileção pelo tipo de plantas que podem usar para se protegerem, alimentarem e até polinizarem. Há muitas plantas e flores que produzem frutos e/ou bagas que servem de alimento a muitas espécies de pássaros, como é o caso da amora, da groselha e da framboesa.

As borboletas, que muitos gostam de admirar, são atraídas por cores vivas e variadas. No que respeita aos pássaros e aos insetos da ordem Lepidoptera, que podem ser de várias famílias, consulte primeiro junto de uma entidade ambiental local quais são as espécies autóctones que deve privilegiar antes de selecionar as plantas que irá comprar para o seu jardim. Descubra, de seguida, o que cada tipo de animal pode fazer pelas plantas que cultiva nos seus canteiros.

1. Pássaros

São predadores de espécies de insetos que, se não forem controlados, podem tornar-se pragas no seu jardim. Embelezam o seu jardim e criam interesse para quem gosta de os observar e dar de alimento.

2. Minhocas

Asseguram a decomposição da matéria orgânica em húmus, enriquecendo o solo e proporcionando alimento para as plantas.

3. Joaninhas