Nada melhor do que ter plantas aromáticas sempre à mão para usar nos seus pratos. Estas ervas, saborosas e nutritvas, são ainda indispensáveis para dar cor, aroma e paladar à sua varanda ou ao seu terraço ou até mesmo dentro de sua casa, desde que tenha sol direto a incidir sobre elas. "As opções no mercado, hoje, são muitas e, se não quisermos vasos, podemos escolher floreiras para todos os gostos e de vários materiais diferentes, como o plástico, o barro e a resina", refere Teresa Chambel.

"Podemos ainda, se tivermos pouco espaço, optar por ter floreiras de janela ou de pendurar no varão da varanda, com as nossas aromáticas favoritas", esclarece a arquiteta paisagista, blogger, autora de livros de jardinagem e diretora da revista Jardins, que pode ver no vídeo que se segue. "Escolha o recipiente que mais gostar e as suas aromáticas favoritas e, depois, só tem de plantá-las", refere. Vai precisar ainda de uma pá, de um regador, de substrato, de argila expandida e de geotêxtil.