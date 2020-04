As plantas em vaso, à semelhança das dos jardins, têm sempre que ser adubadas. "Na natureza a adubação é natural, com a morte de pequenos animais e com a compostagem natural. Nos vasos, não temos isso. Por isso, temos de dar às nossas plantas os nutrientes de que elas precisam, que são essencialmente o azoto, o fósforo e o potássio", esclarece Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger, autora de livros de jardinagem e diretora da revista Jardins.

O azoto, também conhecido como nitrogénio, é responsável pelo desenvolvimento de toda a parte verde. O fósforo é necessário para a floração e o potássio é imprescindível para a frutificação e para o aumento das resistências das plantas. "As carências de potássio fazem com que as plantas fiquem muito mais suscetíveis a pragas e a doenças. Sem ele, as folhas ficam sem cor e os caules tornam-se moles e começam a partir-se com facilidade", acrescenta ainda.

"Há muitos adubos de compra mas também há muitos que podemos fazer em casa, como é o caso deste com cascas de banana", refere Teresa Chambel. "As cascas de banana são muito ricas em potássio, estimulador da floração e do aumento da resistência", elogia a especialista. Este adubo, que pode aprender a preparar visualizando o vídeo explicativo que se segue, pode usar-se em qualquer tipo de planta para promover a floração e estimular o crescimento foliar.

Para elaborar este adubo, necesita apenas de cascas de banana, de uma faca, de uma panela, de um fogão, de um medidor e de um pulverizador. Depois de cortar a envolvente da fruta em pedaços, ferva-a em água durante cerca de 10 minutos. Utilize três cascas de banana para meio litro de água. Depois de ferver, retire do lume, deixe arrefecer e coe. Transfira o líquido para um regador e junte mais meio litro de água. Regue as plantas uma vez por mês com esta mistura.