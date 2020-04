Qualquer derivado animal ou vegetal, como é o caso do leite, do chá, do café ou dos caldos de verduras sem sal, é, à partida, bom para alimentar as plantas. Pode e deve, por isso, usar estas bebidas para as adubar e fertilizar. No entanto, nunca substitua o adubo mineral por completo, porque o seu conteúdo em nutrientes é baixo e as plantas revelariam carências. Apesar das suas vantagens, também não deve utilizar estes produtos de forma continuada ou em excesso.

Faça-o, por isso, apenas ocasionalmente. Tenha, contudo, sempre em atenção que o café deve estar completamente frio, para não queimar as plantas. Habitue-se, uma vez por mês, a, quando for preparar um café para si, preparar também um para as suas flores. Depois de arrefecer completamente, verta-o na base da planta. Em alternativa, também pode usar café em pó para polvilhar a terra, outro gesto, também ele ocasional, segundo os entendidos, que lhe aportará nutrientes.