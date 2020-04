1. Comece por distribuir pelo tabuleiro substrato adequado a sementeiras. "Como as sementes são muito pequenas, precisam de um substrato próprio para se desenvolverem", esclarece Teresa Chambel.

2. Coloque seguidamente as sementes em cada alvéolo. "Nunca se devem colocar mais do que três sementes em cada um para não haver demasiada concorrência", avisa a especialista.

3. Regue, pulverizando. "As sementeiras nunca se regam com regador", adverte a diretora da revista Jardins.

Os passos a seguir para uma sementeira definitiva em vaso

Neste caso, as sementes vão desenvolver-se num espaço que será também aquele em que depois irão crescer. Para isso, deve seguir estes cinco passos:

1. Faça a drenagem do vaso com argila expandida e geotêxtil.

2. Avance para a colocação de substrato.

3. Faça um furinho no meio do vaso, com aproximadamente 0,5 centímetros.

4. Disponha no orifício entre cinco a oito sementes.

5. Regue, pulverizando, pois as sementeiras nunca se regam com regador

O que também deve saber acerca das sementeiras

As sementes germinam em entre três a quatro semanas. Se, num alvéolo, germinar mais do que uma planta, devem ser retiradas as mais fracas e deixada apenas a mais forte. "A esta operação chama-se repicagem", esclarece Teresa Chambel. "As sementeiras não devem apanhar sol direto antes de germinarem", refere ainda.

"Só devem ser colocadas ao sol direto quando já têm entre quatro a cinco centímetros e algumas folhas, sinal de que já fotossintetizam. Quando tiverem entre 10 a 12 centímetros, devem ser transplantadas para vasos maiores, reciclados, que mais tarde se plantam nos canteiros, ou, em alternativa, para as floreiras e vasos definitivos.