Apesar de, nas redes sociais, se encontrarem inúmeros produtos adequados para reforço do sistema imunitário, nenhum suplemento demonstrou até à data uma proteção contra o vírus responsável pela COVID-19. No entanto, há outras medidas que sabemos serem potenciadoras do sistema imunitário e que também estão associadas a um melhor prognóstico dos doentes afetados pela doença, como é o caso de deixar de fumar.

O tabaco aumenta em grande escala a probabilidade de infeções respiratórias. Devemos praticar exercício físico regularmente. A perda de peso e ter hábitos de sono saudáveis é boa, pois, para além do défice de horas de sono parecer aumentar a suscetibilidade para infeções, um bom regime de sono tem um impacto altamente positivo no bem estar psicológico, fundamental para atravessarmos o momento que vivemos.

5. A vacina da gripe previne a infeção por COVID-19 e os antibióticos tratam a infeção?

Ainda não existe nenhum tratamento ou vacina dirigidos para o coronavírus, estando preconizadas aquilo a que nós médicos chamamos de medidas de suporte, que são várias ações terapêuticas no sentido de controlar os sintomas e permitir a estabilidade dos doentes. Os antibióticos, como o nome indica, têm como alvo terapêutico as bactérias.

Não os vírus. A vacina da gripe é uma vacina que muda todos os anos, de acordo com os vírus mais comuns que causaram doenças respiratórias no ano anterior. Uma vez que esta estirpe de coronavírus é nova, ainda não foi contemplada na vacina, pelo que a vacina da gripe hoje disponível no nosso mercado não previne a COVID-19.

6. Não devemos tomar ibuprofeno para combater a COVID-19?

Esta questão surgiu após alguns estudos que pareciam demonstrar haver algum malefício para os doentes infetados com COVID-19 que se encontravam a tomar ibuprofeno. No entanto, estes estudos são poucos e não permitem chegar a uma conclusão definitiva.

O Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde emitiu um comunicado reforçando que, havendo indicação médica para a toma de ibuprofeno, este não deve ser suspendido. O mais importante é que se aconselhe com o seu médico antes de iniciar qualquer medicação.

7. Aplicar água do mar no nariz previne a infeção causada pelo SARS-CoV-2?

A lavagem nasal recorrente com água do mar é frequentemente recomendada no tratamento das infeções respiratórias comuns. No entanto, até à data, não há evidência de que a lavagem nasal recorrente com água do mar proteja de infeção pelo coronavírus.

8. O novo coronavírus pode ser transmitido através dos alimentos?

O vírus não parece ser transmitido pela via digestiva, nomeadamente através dos alimentos. As portas de entrada que conhecemos para o vírus no nosso organismo são a boca e o nariz e, potencialmente, os olhos. Ainda assim, antes da preparação das refeições, é importante realizar a higiene correta das mãos. Surgem também muitas dúvidas relativamente às idas aos supermercados.

O que sabemos, para já, é que o tempo de vida do vírus nas superfícies é de cerca de seis a oito horas no plástico e de pouquíssimas horas no cartão. Não há qualquer problema em carregar sacos de plástico nem em pegar nas coisas no supermercado, desde que não toque na cara enquanto arruma as compras. Independentemente de o fazer ou não, assim que acabar de as manipular, lave logo as mãos.

9. Os animais domésticos podem transmitir COVID-19?

De acordo com a informação da Organização Mundial de Saúde, não há evidência de que os animas de estimação, nomeadamente os cães e os gatos, sejam infetados e possam transmitir a doença.

10. Lavar tudo com lixívia é uma forma segura de prevenir o surto de COVID-19?

A lavagem da roupa, contrariamente ao que se pensava, não precisa de ser feita a 60º C, uma vez que o detergente, por si só, inativa o vírus, tal como acontece quando lavamos as mãos. O que mata o vírus é o sabão e não a temperatura da água. Assim, a lavagem das superfícies e dos objetos também pode ser com detergente normal, não precisa de ser com lixívia. O álcool é um bom desinfetante e pode ser usado na desinfeção de objetos como teclados e telemóveis.