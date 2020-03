Apesar da (muita) informação atualmente disponível, continuam a ser muitas as dúvidas dos portugueses. Para esclarecer a população, uma médica grávida e uma médica em quarentena decidiram criar um grupo no Facebook que reunisse um grupo de profissionais de saúde. Os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, investigadores, psicólogos clínicos e fisioterapeutas que aceitaram o repto respondem às perguntas dos seguidores, que em apenas cinco dias já agrega mais de 200.000 pessoas.

1. Quais são efetivamente os fatores de risco da covid-19?

São vários e implicam precauções. "Os fatores de risco são para ter uma doença mais grave em caso de infeção e não para contrair o virus. Nada de confusões", alerta Renata Aguiar, reumatologista no Centro Hospitalar do Baixo Vouga, uma das administradoras da página. "São fatores de risco a idade avançada e as doenças cardiovasculares no geral", sublinha a médica, que inclui também na lista a diabetes mellitus e as doenças respiratórias.

"Não se incluem aqui as infeções resolvidas sem sequelas no passado nem alergias, rinite ou sinusite", ressalva, todavia. Os pacientes que sofrem de doenças oncológicas também as viram incluídas na listagem dos fatores de risco. "Embora as doenças que estejam em remissão constituam um risco muito mais baixo, tanto menor quanto maior for o tempo de remissão, os doentes sob tratamento atual são os que mais preocupam, exceto no caso do tratamento hormonal no cancro da mama", esclarece ainda Renata Aguiar.

As pessoas que sofram de doenças do foro autoimune e do sistema imunitário e as que façam atualmente medicação imunossupressora e que estejam a tomar medicamentos que debilitam o sistema de defesa do organismo também fazem parte dos grupos de risco. "Reforçamos que, no caso de alguns fatores de risco, como a diabetes e a hipertensão arterial, o bom controlo da doença é essencial, diminuindo a magnitude do aumento de risco", alerta ainda a médica reumatologista.

2. Posso continuar a trabalhar se fizer parte dos grupos de risco?

Esta é outra dúvida muito comum. "Ter um ou mais fatores de risco não equivale a ter indicação para não ir trabalhar», esclarece, no entanto, Renata Aguiar, reumatologista. "Essa decisão deve ser tomada pelo médico que melhor conhece a pessoa em causa e a sua doença, porque cada patologia difere em termos de gravidade e de controlo e os trabalhos têm exposições a risco muito diferentes", refere a especialista.

"Não podemos dizer aqui às pessoas, categoricamente, se devem ou não deixar de trabalhar. Todos temos receio, por nós e pelos nossos, mas o mundo não pode parar e há bens essenciais que alguém tem de providenciar. Por isso, não queiramos ficar em casa só porque temos medo. O sentido de dever é necessário agora mais do que em qualquer momento", defende Renata Aguiar.

3. Tenho de usar álcool e/ou lixívia para conseguir uma desinfeção mais eficaz das mãos e das superfícies?

Milhares de pessoas têm recorrido a estes produtos para desinfetar as extremidades dos membros superiores. "Lavar as mãos com água e sabão, vigorosamente, durante pelo menos 20 segundos, é suficiente e muito menos agressivo do que usar outros agentes como álcool e lixívia e o mesmo se passa em relação às superfícies", garante Renata Aguiar.

"Lavar com água e detergente é a melhor opção. Deixem o desinfetante para trazer no bolso quando tiverem impreterivelmente de ir à rua. E deixem o vinagre para temperar a salada", ironiza ainda a reumatologista do Centro Hospitalar do Baixo Vouga.

4. O que podemos fazer para nos protegermos se tivermos que sair de casa?

Para muitos, essa possibilidade representa um verdadeiro drama, mas Renata Aguiar, reumatologista, apela ao bom senso. "Não é o fim do mundo. Mais cedo ou mais tarde, um dos elementos do agregado terá de sair de casa", refere a médica, que deixa uma série de recomendações para o dia em que esse momento chegar. "Deve vestir roupa com manga comprida e evitar anéis, colares ou brincos", aconselha a especialista.

"Os sapatos que saem à rua devem ser sempre os mesmos e devem ficar do lado de fora da habitação. Não precisam de usar máscara, a menos que estejam infetados ou sejam suspeitos de infeção", informa. "A máscara só faz com que levem mais vezes a mão ao rosto, o que é, entre todos, o comportamento mais arriscado que se pode ter. Recordamos que máscaras de pano, cartão ou plástico não oferecem proteção, de todo. As luvas também não são muito úteis, especialmente se mexermos em tudo e mais alguma coisa com elas e lhes tocarmos ao tirá-las", adverte Renata Aguiar.

"Façam o que têm a fazer, mantenham uma distância de 2 metros das outras pessoas e façam pagamentos com cartão ou usando sistemas contactless [por via eletrónica e sem contacto manual] em vez de utilizarem dinheiro. Ao regressarem a casa, devem deixar os sapatos à porta, tirar a roupinha e colocá-la na máquina para lavar [a alta temperatura]. Os 60º C são o ideal, mas lembrem-se que a máquina também leva detergente", ironiza a especialista.