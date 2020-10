As suas vantagens nutricionais, ainda desconhecidas de muitos, são grandes. Os apreciadores de frutos secos serão mais facilmente conquistados pelo leve sabor a noz das sementes de linhaça, ainda que seja um pouco mais pronunciado nas castanhas do que nas douradas. No entanto, isso não reflete qualquer distinção do ponto de vista nutricional. "A cor da linhaça faz pouca diferença", garante David Grotto no livro "101 alimentos que podem salvar a sua vida", publicado em Portugal pela Academia do Livro.

Por outro lado, se ingerirmos este alimento no seu formato original, de semente, ou em farinha ou em óleo, o nosso organismo tira proveitos díspares. No livro "A alimentação cura tudo", um dos títulos da editora Lua de Papel, o cardiologista Mehmet Oz aconselha a consumir a linhaça "moída, para ter todos os nutrientes escondidos dentro da rija camada exterior". Este alimento pode ser usado na confeção de pão e de bolos variados, acrescentado a iogurtes ou ao leite no pequeno-almoço e adicionado a sopas e cremes.

As sementes de linhaça são conhecidas pelo seu elevado teor de fibras e de ácidos gordos polinsaturados ómega-3. Uma composição de nutrientes que, conforme explica o nutricionista David Grotto no seu livro, "ajuda a regular o colesterol, a glucose no sangue e a digestão e a aliviar as dores abdominais, a tosse, os furúnculos e os abcessos na pele e obstipação", garante. Além disso, Joel Fuhrman, especialista em medicina preventiva e autor da obra "O fim das dietas", outro dos títulos da editora Lua de Papel, acredita que estas sementes protegem do cancro, tendo uma ação mais expressiva ainda no caso do carcinoma da mama. Tudo isso graças às lignanas, substâncias presentes na linhaça.

As propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias das lignanas têm sido enaltecidas por especialistas. Como diminuem a absorção de gordura pelo intestino, reduzem o risco de doenças cardiovasculares. Também aumentam a saciedade. Nas mulheres, reduzem as dores pré-menstruais e os sintomas de menopausa. Deve conservar as sementes de linhaça numa zona fresca e escura. Pode armazenar a linhaça moída e o óleo de linhaça no seu frigorífico até 90 dias, preservando-os em recipientes fechados hermeticamente.